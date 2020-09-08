الإمارات تكشف عن وفدها المشارك بمراسم توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاءن أن الشيخ عبدالله بن زايد سيترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن العاصمة للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض يوم 15 من الشهر الجاري الجانبين الإماراتي والإسرائيلي للتوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال على تويتر: أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات.
وكانت الامارات وإسرائيل والولايات المتحدة قد اعلنوا التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل برعاية أمريكية.
وتبادل البلدان زيارات المسؤولين حيث زار وفد إسرائيلي الامارات للتباحث والإعداد للتوقيع على الاتفاق.
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