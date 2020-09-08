حسب المُعطيات الصحّية.. سلطنة عمان تستأنف الرحلات الدولية أول أكتوبر

قررت اللجنة العليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا فى سلطنة عُمان، فتح الحركة الجوية للرحلات الدولية فى أول شهر أكتوبر المقبل، والتى كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضى.

وأوضحت اللجنة العليا بالسلطنة أن تكون تلك الرحلات مُجَدولة حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لها مؤخرًا برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُمانى، لمتابعة تطورات جائحة كورونا، وباركت الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم العُمانية لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/ 2021م في ظل استمرار الجائحة، والذى يتضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغض النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقًا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية.