قالت مصادر إن أطرافا ليبية في المغرب تتحفظ على عدم سحب الميليشيات من ليبيا، وأشارت المصادر أن الجيش الليبي يشترط وقف نقل المرتزقة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الجيش الليبي يرفض نزع السلاح في سرت والجفرة في وجود الأتراك ولفتت إلى أن حكومة السراج تحاول فتح قنوات مع مصر ودول عربية أخرى.
وكان وفد ليبي من ضمن أعضاء من حكومة الوفاق قد وصل إلى مصر اليوم حاملا مبادرة لحل الازمة الليبية، في تطور يشير إلى تغير قواعد اللعبة على الاراضي الليبية.
وضم الوفد الليبي مستشار رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، للشؤون الأمنية والسياسية، حيث تضمنت المبادرة وقف إطلاق النار وتحديد خط "كوبري السدادة" كخط فاصل، مع عدم التوسع في المفاوضات السياسية خلال هذه الفترة وبقاء الأجسام السياسية المختلفة حتى تنظيم انتخابات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الليبي يعلن موقفه من نزع السلاح في سرت والجفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.