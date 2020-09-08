الجيش الليبي يعلن موقفه من نزع السلاح في سرت والجفرة

قالت مصادر إن أطرافا ليبية في المغرب تتحفظ على عدم سحب الميليشيات من ليبيا، وأشارت المصادر أن الجيش الليبي يشترط وقف نقل المرتزقة.

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الجيش الليبي يرفض نزع السلاح في سرت والجفرة في وجود الأتراك ولفتت إلى أن حكومة السراج تحاول فتح قنوات مع مصر ودول عربية أخرى.

وكان وفد ليبي من ضمن أعضاء من حكومة الوفاق قد وصل إلى مصر اليوم حاملا مبادرة لحل الازمة الليبية، في تطور يشير إلى تغير قواعد اللعبة على الاراضي الليبية.

وضم الوفد الليبي مستشار رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، للشؤون الأمنية والسياسية، حيث تضمنت المبادرة وقف إطلاق النار وتحديد خط "كوبري السدادة" كخط فاصل، مع عدم التوسع في المفاوضات السياسية خلال هذه الفترة وبقاء الأجسام السياسية المختلفة حتى تنظيم انتخابات.