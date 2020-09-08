بريطانيا: سنخرق القانون الدولي ولكن بقدر محدود

اعترفت بريطانيا اليوم الثلاثاء بأنها ستخرق القانون الدولي لكن "بقدر محدود"، حيث بدأت جولة محادثات تجارية جديدة، وردت تقارير بأنها قد تقوض اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، قال براندن لويس وزير شؤون إيرلندا الشمالية في معرض رده على سؤال في البرلمان عما إذا كان التشريع المقترح ينتهك الالتزامات أو الترتيبات القانونية:""نعم، هذا ينتهك القانون الدولي بشكل دقيق ومحدود للغاية".

وأضاف:"نستخدم الصلاحيات في إبراز أن تفسير قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالتأثير المباشر المنصوص عليه في المادة الرابعة هو محدد، وينطبق على ظروف محدودة للغاية".

وأشارت رويترز إلى أن هذه التصريحات أثارت سخرية المعارضين السياسيين وبعض الحلفاء من داخل حزبه.

وتابعت أن رئيس الإدارة القانونية بالحكومة استقال بسبب خلاف بشأن خطة لاستبدال أجزاء من اتفاق الانسحاب الموقع في يناير، مع انخفاض الجنيه الاسترليني بشكل حاد بسبب مخاوف من مغادرة الاتحاد دون إبرام اتفاق.