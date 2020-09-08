انت الان تتابع تفاصيل خبر مستجدات كورونا في السعودية 8 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات اليومية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في السعودية اليوم 8 سبتمبر ، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مستجدات فيروس كورونا اليوم 8 أغسطس 2020م، مؤكدة خروج 623 حالة تعافي من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وفق أحدث البرتوكولات العالمية للعلاج، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي بالمملكة إلى 298,246 حالة شفاء، بنسبة تعافي تخطت 92%، وهي من أعلى النسب في المنطقة .

مستجدات كورونا في السعودية 8 سبتمبر

نشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقريرًا مفصلًا عن مستجدات كورونا في السعودية 8 أغسطس، معلنة إصابة 781 حاغلة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات 322,238 حالة إصابة، منذ بداية الجائحة في المملكة وحتى اليوم، كما وصل عدد الوفيات اليوم فقط إلى 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في المملكة منذ تسجيل أول حالة وفاة إلى 4137 حالة وفاة .

Advertisements

جهود وزارة الصحة السعودية لمكافحة كورونا

ما زالت وزارة الصحة السعودية تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تراجع أعداد الإصابات اليومية، وزيادة نسبة التعافي التي تخطت 92.5%، حيث تتيح العديد من وسائل الاتصال من قبل المواطنين والمقيمين بالمملكة، منها الاتصال على رقم (937) للاستشارات والاستفسارات، أو رقم الواتس (920005937) .

موضوعات ذات صلة :

مستجدات كورونا في السعودية 7 سبتمبر .. تراجع في عدد الإصابات الحرجة

مستجدات كورونا في السعودية اليوم 30 أغسطس .. تسجيل أقل معدل يومي منذ 17 إبريل

مستجدات كورونا في السعودية اليوم 18 أغسطس .. ونسبة حالات الشفاء تتخطى 90%