كورونا يضرب من جديد.. بريطانيا تمنع التجمعات في الأماكن الخاصة والعامة.. تفاصيل

قررت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، حظر التجمعات في الأماكن العامة والخاصة بسبب تفشي كورونا في البلاد.

وأصدرت السلطات المختصة قرارا بمنع التجمع لأكثر من 6 أشخاص بدءا من يوم 14 من الشهر الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 352,560 ألف إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

وسجلت بريطانيا 2460 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب إحصاءات موقع وورلد ميتر.

وبلغ عدد الوفيات في بريطانيا 41586 بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 32 إصابة خلال آخر 24 ساعة.