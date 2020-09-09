شاهد.. أول إعلان إسرائيلي يتم تصويره في الإمارات بعد تطبيع العلاقات

قامت شركة أزياء إسرائيلية لأول مرة بتصوير حملة إعلانية في الإمارات، بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين.
وشاركت عارضة الازياء الموديل الإسرائيلية ماي تجر فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالخطوة التاريخية حتى قبل توقيع الاتفاق بين الجانبين في الولايات المتحدة الامريكية يوم 15 من الشهر الجاري
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الموديل قولها: "كل من قلت له إنني من إسرائيل قال إنه ينتظر اللحظة التي يمكنه فيها أن يأتي إلى هنا "إسرائيل".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شركة فيكس الإسرائيلية قررت تصوير حملتها الدعائية في الامارات، واتفقت مع الموديل تيجر للتصوير مع موديل إماراتية تدعى انستاسيا. وقالت العارضة الإماراتية إنها كانت لديها بعض المخاوف لكن سرعان ما تبددت.
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