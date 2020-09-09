سلطنة عُمان تتسلم جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروع الذكاء الاصطناعي

في استحقاق وإنجاز جديد حققته سلطنة عُمان في المجالات الصحية على المستوى العالمي، تسلمت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الصحة جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروع الذكاء الاصطناعي في الكشف عن سرطان الثدي.
جاء هذا التكريم ضمن افتتاح أعمال قمة مجتمع المعلومات المعرفي في الاتحاد الدولي للاتصالات عبر الاتصال المرئي والذي أقيم بمدينة جنيف السويسرية.
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