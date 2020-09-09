السعودية تشارك بأعمال الجمعية العمومية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الجمعية العمومية الثامنة للدول الأطراف في اتفاقية صوْن التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو

التى انطلقت مساء اليوم وتستمر ثلاثة أيام ، برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن وفريق عمل من خبراء سعوديين وسعوديات في المجالات ذات العلاقة بالتراث الثقافي غير المادي، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

يقوم الوفد السعودي المشارك في أعمال الجمعية العمومية للتراث الثقافي غير المادي بمناقشة محاور الاتفاقية الدولية لصوْن التراث الثقافي غير المادي وسُبُل تفعيلها، ومراجعة التوجهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية، وإعداد إستراتيجية المنظمة متوسطة المدى خلال المدة من 2022 -2029م، إلى جانب المشاركة في انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصوْن التراث الثقافي غير المادي لمدة أربعة أعوام قادمة.

يذكر أن لجنة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو قد تم تأسيسها عام 2003م إثر توقيع الاتفاقية الدولية لصوْن التراث الثقافي غير المادي في العام نفسه، وتمتلك المملكة في هذا الصدد ثراءً وتنوعًا في التراث غير المادي تدعمه وزارة الثقافة وتوفر له جميع الإمكانيات الضامنة لتطوره ونموه من خلال هيئة التراث ومشروعات ثقافية متنوعة.

وجرى توثيق الكثير من عناصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة وتسجيلها على لائحة اليونسكو مثل: فن القط العسيري، والصقارة، والعرضة السعودية، ومن المخطط إدراج عناصر أخرى في الأعوام القادمة مثل الخط العربي والسدو وحداء الإبل.