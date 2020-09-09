التحالف يدمر طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكانت قد أعلنت قوات التحالف، الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.

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