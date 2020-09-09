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تشاد تكشف حقيقة فتح سفارة لها في القدس

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نفت تشاد، ليل الثلاثاء، نيتها فتح سفارة لها في القدس، خلال العام المقبل، وذلك بعد ساعات من لقاء وفد الدولة المذكورة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت وزارة خارجية تشاد، في بيان مقتضب، نفيها القاطع، افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.

كان وفد تشادي بقيادة رئيس مجلس الوزراء الأمني، نجل الرئيس إدريس ديبي و مستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباراتي، قد وصل إسرائيل، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك، بعد تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن نجل الرئيس التشادي، قال خلالها إن بلاده ستفتتح بعثة رسمية لها في القدس المحتلة خلال عام.

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