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تحذيرات من كارثة صحية في السودان بسبب الفيضانات

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يشهد السودان واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية جراء الفيضانات والسيول القوية التي تضرب البلاد، وسط تحذيرات من مخاطر صحية جمة.

ويحذر دكتور محمد حسين، الخبير في طب المجتمع، من المخاطر الصحية الكارثية جراء السيول والفيضانات، مشيرا إلى ظهور بعض الأوبئة والأمراض بسبب تفشي الباعوض وسوء التغذية.

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن الأوبئة المصاحبة لفصل الخريف تشكل تهديدًا بالغ الخطورة على حياة المواطنين.

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ودعا الخبير السوداني وزارة الصحة للقيام  بدورها في مكافحة هذه الأمراض الناتجة عن السيول والفيضانات، مشيرا إلى ظهور الملاريا والحميات في عدد من الولايات المتأثرة بتلك الكارثة.

وأشار حسين إلى المخاطر الناجمة عن تضرر بعد المناطق وحدوث انهيارات كاملة وجزئية للمنازل والمرافق الخدمية والصحية، موضحا أن هذا الفيضان لم يسبق له مثيل وهو ما دفع الحكومة لإعلان الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

وشدد على ضرورة وقوف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب المتضررين الذين يعانون من نقص في الغذاء والكساء و معينات الإيواء.

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