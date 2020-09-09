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الدولار يقفز لأعلى مستوى مع هبوط الاسترليني

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قفز الدولار إلى ذروة أربعة أسابيع اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب أمام الجنيه الاسترليني المتضرر من حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بعد موجة مبيعات في بورصة وول ستريت.

وقال محللون إن مكاسب الدولار من غير المرجح أن تستمر طويلا.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع أمام العملة الأمريكية مع تراجعه 1.2 بالمئة إلى 1.2987 دولار في أواخر جلسة التداول.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1783 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.42 بالمئة إلى 93.448، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 93.483 .

لكن الدولار وجد صعوبة أمام العملة اليابانية ليهبط 0.2 بالمئة إلى 106.04 ين.

وجاء صعود الين على الرغم من بيانات تظهر أن الاقتصاد الياباني انكمش 28.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وفي الأسواق الناشئة، سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وهبط الروبل الروسي إلى أدنى مستوى منذ أبريل وسط أحاديث مستمرة عن عقوبات غربية جديدة.

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