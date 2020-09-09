واشنطن توقف البحث عن بحار مفقود شمالي بحر العرب

أعلنت البحرية الأميركية أنها أوقفت بحثها عن بحار يعتقد أنه ذهب إلى البحر من حاملة الطائرات "نيميتز" في شمال بحر العرب.
وحددت البحرية أن البحار المفقود كان فني نظم معلومات من الدرجة الثانية ويدعى إيان ماكنايت.
واختفى البحار يوم الأحد، ما أدى إلى عملية بحث على مستوى السفينة قبل أن تطلق البحرية الأميركية تحذير "رجل في البحر" بالنسبة له.
وفي هذا الصدد، قال ماكس كلارك، قائد السفينة، "نشعر بحزن عميق لأننا نلغي البحث. نحن نحمل عائلته وأصدقائه في قلوبنا خلال هذا الوقت الصعب."
وقالت البحرية إن التحقيق مستمر في اختفاء ماكنايت.
"نيميتز"، التي تتبع ميناء بريميرتون في واشنطن، موجودة في بحر العرب منذ أواخر يوليو مع 5000 بحار ومشاة البحرية. وحلت محل حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور".
أمضت "أيزنهاور" شهورًا في بحر العرب في عملية انتشار شهدت تحطيمها الرقم القياسي السابق للبحرية في البحر.
وشهد وصول "نيميتز" إلى الشرق الأوسط قيام إيران بإجراء مناورة بالذخيرة الحية تستهدف نموذج محاكاة بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات تشبهها.
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