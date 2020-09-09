أندية أوروبا تطالب يويفا بـ"خمسة بدلاء"

أعلنت أبرز أندية كرة القدم في أوروبا أنها تريد أن يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للفرق باستخدام خمسة بدلاء في المباراة الواحدة خلال مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم.
تم منح خيار زيادة الحصة المكونة من ثلاثة بدلاء وحماية اللاعبين أثناء ازدحام الجدول الزمني الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد لمنظمي المسابقات من قبل لجنة وضع القواعد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ووافق يويفا على التبديلات الخمسة خلال استكمال منافسات الأندية 2019-20 ، لكن جولات التصفيات هذا الموسم عادت إلى ثلاثة بدلاء.
ويريد اتحاد الأندية الأوروبية من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تناول هذه القضية عندما تجتمع في 24 سبتمبر في بودابست بالمجر.
وفي السياق، قال أندريا أنيلي، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن مجلس الإدارة سيُطلب منه تمديد القاعدة وإنشاء "أسلوب لعب متسق ومتناسق" عبر القارة.
صوّت كل من الدوري الألماني والدوري الفرنسي بالفعل للسماح بخمسة بدلاء، لكن الدوري الإنجليزي سيضم ثلاثة بدلاء فقط رغم رغبة معظم الأندية العشرين في الحصول على خمسة تبديلات.
وقال منتقدون إن خيار مزيد من التبديلات يصب في صالح الأندية الأكثر ثراءً ذات قوائم اللاعبين الأكبر.
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