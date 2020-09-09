بعد ظهور مرض غريب وآثار جانبية سلبية.. تعليق تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

وأرجعت الشركة البريطانية، قرار وقف اختبارات اللقاح؛ بسبب ظهور مضاعفات على أحد المتطوعين، وظهور مرض غير مبرر، في وقت كان ينظر للقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد على أنه منافس قوي بين عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
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ونقلت "بيزنس إنسايدر" عن متحدث باسم الشركة، قوله "أدت عملية المراجعة القياسية لدينا إلى إيقاف التطعيم؛ للسماح بمراجعة بيانات السلامة".
وأضاف أن الإجراء "روتيني" ويجب أن يحدث بعد ظهور مرض غير مفسر في إحدى التجارب حتى انتهاء التحقيق في الأمر.
وتابع "في التجارب الكبيرة تحدث الأمراض عن طريق الصدفة، ولكن يجب مراجعتها بشكل مستقل؛ للتحقق من ذلك بعناية".
وتعمل الشركة على تجارب اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس كورونا، وهو واحد من 3 لقاحات دخلوا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وعادة لا يتم إيقاف التجارب على اللقاحات في مراحلها النهائية، لكن ذلك يمكن اعتباره بحسب الخبراء علامة على آثار جانبية سلبية محتملة، تبدد الآمال في الحصول على لقاح مضاد للمرض.
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