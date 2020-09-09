تركيا.. السجن أكثر من 1300 عام لمنفذ الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول

بعد 3 سنوات من المحاكمة؛ قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على المتهم بتنفيذ هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول، قتل خلاله 39 شخصا.
وبحسب وكالة "الأناضول" الحكومية، فقد حُكم على عبد القادر ماشاريبوف، وهو مواطن من أوزباكستان بما يعادل 40 حكما بالسجن مدى الحياة دون إطلاق سراح مشروط، وذلك بسبب ارتكابه جرائم قتل في ملهى رينا الليلي خلال رأس السنة الميلادية لعام 2017.
كما قضت المحكمة بسجنه 1368 عاما إضافيا بتهمة محاولة قتل 79 آخرين أصيبوا خلال الهجوم، وحمله سلاحا غير مرخص.
كان تنظيم داعش الإرهابي أعلن حينها مسؤوليته عن الهجوم.
علاوة على ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بالسجن 1400 عام ضد شخص يدعى إلياس مازاريبوف بعد إدانته بالمساعدة في التخطيط للهجوم.
كان ماشاريبوف وصل إلى الملهى الليلي في اسطنبول بينما كانت تجري الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة، ثم بدأ بإطلاق النار من سلاح رشاش اقتحم به المكان.
وأطلق المتهم النار بشكل عشوائي على الموجودين في المكان، وراح ضحية الهجوم مواطنين من مختلف الدول بينها فرنسا وإسرائيل والأردن والسعودية، فيما ألقي القبض على ماشاريبوف في يناير 2017.
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