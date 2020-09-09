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ترامب يقترب من إعلان تخفيض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان

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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن خفض عدد القوات الأمريكية من العراق، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله، إن هذا الإعلان سيتبعه آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت تقارير أمريكية أفادت في وقت سابق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في إدارة ترامب، تأكيدهم أن تخفيض تواجد واشنطن في العراق لحوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. 

وينتشر في العراق قرابة 5 آلاف عسكري أمريكي، في 8 قواعد، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي يتولى محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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