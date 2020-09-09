مقتل وإصابة 3 أشخاص في استهداف رتل لـ التحالف الدولي بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن مقتل منتسب، وإصابة 2 آخرين؛ نتيجة انفجار عبوة، استهدفت رتلا لدعم التحالف الدولي في الديوانية.
وقالت الخلية- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"- إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي، على طريق السريع "ديوانية - بابل"؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 أشخاص.
وأضافت أن قوات الشرطة العراقية، وبالتحديد قوات "سوات"، كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.
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