مقتل وإصابة 3 أشخاص في استهداف رتل لـ التحالف الدولي بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن مقتل منتسب، وإصابة 2 آخرين؛ نتيجة انفجار عبوة، استهدفت رتلا لدعم التحالف الدولي في الديوانية.

وقالت الخلية- في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"- إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي، على طريق السريع "ديوانية - بابل"؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 أشخاص.

وأضافت أن قوات الشرطة العراقية، وبالتحديد قوات "سوات"، كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.