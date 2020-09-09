كورونا يتوحش.. أكثر من 27.47 مليون مصاب بالفيروس حول العالم

وبحسب الوكالة؛ بلغ عدد الوفيات جراء وباء كورونا في دول العالم 893.290 حالة.
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وسجلت أكثر من 210 دول ومناطق، إصابات بالفيروس، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان الأكثر تضررا من الوباء، بنحو 6 ملايين و 316225 إصابة و189254 حالة وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 4 ملايين و 280422 إصابة، فيما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بأكثر من 4 ملايين إصابة، و126960 حالة وفاة.
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