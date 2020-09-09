أعلن مكتب رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، أن نتائج فحوصاته بالنسبة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جاءت سلبية.
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن بيان مكتب "كاستيكس"، تأكيده، أن الفحص جاء سلبيا؛ وذلك بعد اختلاطه بمدير سباق فرنسا للدراجات المصاب بفيروس كورونا.
وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن دخوله الحجر الصحي؛ بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.
وتشهد فرنسا تزايدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عددها 335.524 حالة، بينما بلغت الوفيات 30.764 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرنسا تكشف نتائج فحص كورونا لـ رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.