فرنسا تكشف نتائج فحص كورونا لـ رئيس الوزراء

أعلن مكتب رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، أن نتائج فحوصاته بالنسبة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جاءت سلبية.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن بيان مكتب "كاستيكس"، تأكيده، أن الفحص جاء سلبيا؛ وذلك بعد اختلاطه بمدير سباق فرنسا للدراجات المصاب بفيروس كورونا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن دخوله الحجر الصحي؛ بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

وتشهد فرنسا تزايدا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عددها 335.524 حالة، بينما بلغت الوفيات 30.764 شخصا.