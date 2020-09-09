انفجار يستهدف موكب نائب رئيس أفغانستان

قتل شخصان على الأقل، في انفجار بالعاصمة الأفغانية، كابول، استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤلين أفغان، تأكيدهم، أن نائب الرئيس الأفغاني لم يصب بأذى خلال التفجير الذي استهدف موكبه.

وكانت وكالة "شينخوا" الصينية، نقلت، عن شاهد عيان، قوله "إن طبيعة الانفجار بدا وكأنه تفجير انتحاري بسيارة ملغومة".

وأكد شاهد العيان أن هناك موكبا لمسؤول رفيع المستوى لكنه لم يتمكن من تحديده.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لاتفاق سلام مع طالبان.