اليونان تقدم أدلة على استفزازات تركيا.. وعقوبات أوروبية تلوح في الأفق

وبحسب صحيفة "كاثيمرني" المحلية، قال رئيس الوزراء اليوناني، إنه قدم للمجموعة الأوروبية، أدلة، على أعمال تركيا الاستفزازية في شرق البحر المتوسط، مؤكدا دعم بلاده للحوار الحقيقي، وليس تحت تهديد السلاح، أو انتهاك الحقوق السيادية لليونان.
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ونقلت عن مصادر حكومية، تأكيدها، أن "مانفريد ويبر" رئيس الوفد البرلماني لحزب الشعب الأوروبي، يؤيد موقف اليونان، وشدد على أن أوروبا لن تقف ضعيفة ولا منقسمة في مواجهة استفزازات أنقرة.
وعقب الاجتماع- الذي تم عبر الفيديو كونفرانس- قال "ويبر" في تغريدة على "تويتر" إن "مجموعته تدعم بشكل عام عمل الحكومة اليونانية في حماية حدودها ضد أي عدوان تركي".
من جهته، دعا حزب الشعب الأوروبي- في سلسلة تغريدات- إلى "تفكير جذري في فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وإعادة تقييم العلاقات معها، وفكرة الشراكة من الأصل"، مؤكدا أنه من غير المقبول أن تستسلم أوروبا لتهديدات أردوغان بفتح حدود بلاده، وإغراق القارة باللاجئين، رافضا لأي ابتزاز.
يأتي ذلك تزامنا مع تحركات أوروبية تقودها فرنسا لمناقشة التوترات الراهنة مع تركيا وبحث سبل الحد من انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط، وذلك خلال قمة يستضيفها الرئيس إيمانويل ماكرون، في جزيرة كورسيكا، لمجموعة دول المتوسط الأوروبية.
ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وهي مخصصة لمناقشة التوترات بين تركيا واليونان أيضا، ومن المتوقع أن تخرج بعقوبات ضد أنقرة حال عدم خفض التصعيد.
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