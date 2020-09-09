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قتلى وجرحى في تفجير استهدف نائب الرئيس الأفغاني

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استهدف تفجير بقنبلة موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، حسبما أكد متحدث باسمه، اليوم الأربعاء، فيما قتل شخصين اثنين، وأصيب 7 على الأقل جراء التفجير.

وقال رضوان مراد، المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "أعداء أفغانستان حاولوا مجددًا استهداف النائب الأول للرئيس أمر الله صالح، صباح اليوم".

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وأضاف المسؤول الأفغاني أن "الهجوم الإرهابي فشل وصالح في حالة جيدة".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في وزارة الصحة، قولهم: إنه تم نقل جثتين و7 جرحى إلى المستشفى حتى الآن.

وأضافت الوكالة، أن التفجير استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، بينما كان يتوجه إلى مكتبه، ونقلت عن "مراد"، تأكيده إصابة بعض حراس أمر الله صالح.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد انتقادات وجهها صالح لحركة طالبان.

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