الأردن : 103 حالات إصابة بفيروس كورونا منها 99 حالة محلية

دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة سعد جابر، الثلاثاء، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 99 حالة محلية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2581.

وتوزعت الحالات المحلية على النحو التالي؛ 57 في عمّان، 25 في الكرك، 5 في البلقاء، 2 في إربد، 7 في الزرقاء، 3 في جرش.

وأشار جابر إلى "تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم".

كما كشف عن "إجراء 12104 فحوصات لهذا اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 915469 فحصاً".