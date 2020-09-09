اندلاع حريق بمخيم للاجئين فى اليونان

وقال مسؤول بالشرطة، إن المهاجرين يتم نقلهم إلى مكان آمن، بعد اشتعال النيران داخل المخيم وخارجه، وفقا لوكالة "رويترز".
ويعمل 28 رجل من الإطفاء على إخماد الحريق باستخدام تسع عربات وبمساعدة متطوعين، لكن سبب الحريق لم يتضح حتى الآن.
وانتقدت منظمات الإغاثة مرارا منشأة موريا التى تؤوى أكثر من 12 ألف مهاجر أى أكثر أربع مرات من سعتها المعلنة وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
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