الداخلية السودانية تكشف أحدث حصيلة لـ ضحايا الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 103 قتلى و50 جريحا.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قالت الداخلية العراقية إن الفيضانات، التي اجتاحت البلاد، تسببت في انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي.

وكان وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، قد توقع أمس، الثلاثاء، انخفاض تدريجي لمستوي الفيضان وقال إن "مناسيب النيل سجلت اليوم 17،65 سم مقارنة ب 17،67 سم ليوم امس، بينما ستنخفض في الخرطوم غدا الي 17،61سم وذلك نتيجة للانخفاض التدريجي في منسوب المياه في خزاني سنار والروصيرص".

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وأوضح الوزير في مؤتمر صحفى عقده مساء أمس بمنبر وكالة السودان للانباء أن غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي للفيضانات وتوقع عدم حدوث فيضانات في السودان بعد إكتمال تشييد سد النهضة الأثيوبي الذي سينظم جريان النهر .

وقال إنه تم كسر حدة الفيضان هذا العام بتخزين المياه في سدى الروصيرص ومروي مما كان له الاثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة.

واكد وزير الري والموارد المائية سلامة السدود والخزانات في السودان ، ونفي الاشاعة بوجود شق فى خزان جبل أولياء وقال إنها اشاعة ذات غرض لإثارة البلبلة والخوف وأضاف في هذا الخصوص إن كل السدود في البلاد تعمل بكفاءة عالية تراعي الأسس الفنية لتشغيل السدود فيما يتصل بالسلامة وقياس تركيز الطمي في المياه،مبينا ان إدارة الفيضانات والخزانات تعمل بكفاءة عالية؛ بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".