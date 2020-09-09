روسيا تسجل 5218 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 1041007

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت روسيا 5218 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 1041007 حالات.

كما سجلت 142 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة إلى 18135 حالة وفاة.

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل فإن معدل الوفيات فيها يعتبر ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى.