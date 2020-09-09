شاهد.. مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أجنبيتين

اعترضت طائرة روسية من طراز "سو-27"، طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.

وأظهرت لقطات من قمرة المقاتلة الروسية وهي تحلق بجانب طائرة الاستطلاع الأمريكية "RC-135"، وطائرة الاستطلاع السويدية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة "سو-27" نفذت عملية الاعتراض بدقة، مع احترام القواعد الدولية، وأجبرت طائرتي الاستطلاع على الابتعاد عن المجال الجوي.

وعادة ما تعلن وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض مقاتلاتها لطائرات استطلاع أجنبية فوق بحر البلطيق.