اعترضت طائرة روسية من طراز "سو-27"، طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.
وأظهرت لقطات من قمرة المقاتلة الروسية وهي تحلق بجانب طائرة الاستطلاع الأمريكية "RC-135"، وطائرة الاستطلاع السويدية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة "سو-27" نفذت عملية الاعتراض بدقة، مع احترام القواعد الدولية، وأجبرت طائرتي الاستطلاع على الابتعاد عن المجال الجوي.
وعادة ما تعلن وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض مقاتلاتها لطائرات استطلاع أجنبية فوق بحر البلطيق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أجنبيتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.