نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير بالشأن الأوروبي يكشف سيناريوهات التصعيد بين فرنسا وتركيا بالمتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الخبير بالشأن الأوروبي المحلل سياسي توفيق قويدر شيشي، تعليقا على تزايد التوترات بين فرنسا واليونان، بأن تدخل الأخيرة في الأزمة بين أنقرة وأثينا، يعود لأن باريس هي الاتحاد الأوربي "محور برلين باريس ناشط"

وأضاف في تصريح خاص، أن التواجد التركي في منطقة المتوسط بات مقلقا ووجب الوقوف إلى جانب اليونان، لأنه إذا لم يتم مساعدتها عكسريا وماديا وبكل الطرق، لفتح شهية أنقرة في المنطقة، وبالتالي اليوم اليونان وغدا سيبحث عن جزر أخرى موالية لقبرص ودول أخرى بشرق المتوسط.

وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات للأزمة بين تركيا وفرنسا، مشيرا إلى أن المشادات الكلامية موجودة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ولن تنتهي إلا بعقد قمة بين الطرفين بوساطة ألمانية أو شيء من هذا القبيل أو معالجة الصراع في حلف الناتو، وإن كان ذلك مستبعد.