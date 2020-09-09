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أكبر بنوك إسرائيلية يعلن موعد بدء العمل مع الإمارات

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قال الرئيس التنفيذي لبنك "هبوعليم"، اليوم الأربعاء، إن أكبر بنوك إسرائيل يتوقع بدء العمل مع بنوك في الإمارات فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في منتصف الشهر الجاري، في احتفال رسمي سيقيمه قريبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويروج الأطراف الثلاثة للفرص الاقتصادية التي يجلبها التطبيع، وتم توقيع عدة اتفاقات تعاون بين تل أبيب وأبوظبي في مجال الأعمال بالفعل.

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وقال الرئيس التنفيذي للبنك الإسرائيلي، دوف كوتلر، إن علاقات مراسلة مصرفية تسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين الشركات.

وصرح لرويترز خلال زيارة للإمارات: "اعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق (التطبيع) الأسبوع المقبل".

وفي 13 أغسطس الماضي، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات، ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، حين سيتم التوقيع على الاتفاق النهائي قريبا.

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