كوريا الجنوبية تبدأ في إنتاج نظام هاون ذاتي الدفع من عيار 120 ملم

قررت كوريا الجنوبية إنتاج نظام هاون ذاتي الدفع عيار 120 ملم، مطور حديثا بكميات كبيرة في وقت لاحق من العام الجاري، وفقا لما أفادت به وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية اليوم، الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحكومة عقدت اجتماعا للجنة تعزيز مشروع الدفاع وقررت توقيع عقد بقيمة 770 مليار وون (648 مليون دولار) في الربع الرابع من العام الجاري لإنتاج نظام الهاون بغرض نشره العام المقبل، وفقا لما أفادت به إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وسيحل السلاح الجديد الذي تم تطويره بتقنية محلية العام الماضي، محل قذائف الهاون القديمة التي يبلغ قطرها 107 ملم والمجهزة بمركبات مدرعة من فئة K200A1، وتبلغ سرعته القصوى 70 كيلومترا في الساعة ومداه 12 كيلومترا.

وقالت الوكالة إن مدى وقوة إطلاق النظام الجديد ضعف مدفع الهاون القديم من عيار 107 ملم، كما أنه يتمتع بتحكم في الإطلاق ونظام إعادة التلقيم.