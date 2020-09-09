الكرملين: لا اتصالات بين بوتين وترامب قبل الانتخابات الأمريكية إلا إذا لزم الأمر

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة نوفمبر المقبل، لكن قد يجري الزعيمان مكالمة هاتفية إذا لزم الأمر.
وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم الأربعاء: "حتى الآن، ليس هنالك خطط لأي محادثات و لا يوجد سبب للقيام بذلك. ولكن كما تعلمون، يتواصل بوتين وترامب كثيرًا".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن مثل هذه المحادثات أحيانًا تكون بمبادرة من الجانب الروسي وأحيانًا الولايات المتحدة، لافتا إلى أنهما يرتبان مكالمات هاتفية بسهولة عند الحاجة.
وأجرى بوتين وترامب ثماني مكالمات هاتفية منذ بداية العام، كان اثنان منها ثلاثيًا، حيث انضم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيضًا إلى هذه المحادثات.
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