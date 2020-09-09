استغل جمال إيفانكا لإلهاء رجال الأعمال.. مايكل كوهين يكشف فضائح جديدة لـ ترامب

أكد مايكل كوهين المحامي السابق لـ دونالد ترامب في كتابة الجديد "خائن: مذكرات"، أن الرئيس كان لا ينزعج من احتمالية ترك زوجته ميلانيا له بسبب خيانته.
وكشف كوهين في الكتاب، الذي يحتوي على تفاصيل خاصة بالرئيس الأمريكي وعدد من فضائحه، أن ترامب لم يكن منزعجًا من رد فعل ميلانيا على خيانته وتصرف كما لو أن زواجه الثالث بمثابة "صفقة أخرى"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكر كوهين أن ترامب قال له ذات مرة: "يمكنني دائمًا الحصول على زوجة أخرى.. هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، إذا أرادت الذهاب فلتذهب".
كما كشفت تفاصيل أخرى في الكتاب أن ترامب تفاخر باستغلال ابنته إيفانكا لجذب رجال الأعمال وإلهائهم خلال الصفقات التجارية حيث لا يستطيعون التفكير بشكل صحيح عندما يكونون حولها.
وكتب كوهين كتابه الجديد خلال فترة سجنه بسبب انتهاكات تمويل حملة ترامب وجرائم أخرى، فيما يقول البيت الأبيض إن المحامي السابق لـ ترامب يكذب.
وقالت المتحدثة الرسمية كايلي ماكناني في بيان في مطلع الأسبوع إن "كوهين مجرم مشين ومحام مفصول كذب على الكونجرس".
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