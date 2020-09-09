يتقدم أعضاء من حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه "يائير لابيد"، وحليفه "موشيه يعلون" زعيم حزب "تيلم"، بمشروع قانون أمام الكنيست للتصويت عليه ، لمنع أي شخص يواجه لوائح اتهام جنائية من الترشح للرئاسة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الهدف من القانون بحد ذاته هو "بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي".
وتسعى بعض الجهات الإسرائيلية للتوصل مع نتنياهو لإبرام صفقة بالتنازل عن منصبه مقابل أن يصبح رئيسًا لإسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مشروع قانون بالكنيست يمنع نتنياهو من تولى الرئاسة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.