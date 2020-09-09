مشروع قانون بالكنيست يمنع نتنياهو من تولى الرئاسة الإسرائيلية

يتقدم أعضاء من حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه "يائير لابيد"، وحليفه "موشيه يعلون" زعيم حزب "تيلم"، بمشروع قانون أمام الكنيست للتصويت عليه ، لمنع أي شخص يواجه لوائح اتهام جنائية من الترشح للرئاسة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الهدف من القانون بحد ذاته هو "بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي".

وتسعى بعض الجهات الإسرائيلية للتوصل مع نتنياهو لإبرام صفقة بالتنازل عن منصبه مقابل أن يصبح رئيسًا لإسرائيل.