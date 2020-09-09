السعودية.. الحكم بإعدام شخصين من منفذي هجوم الدالوة الإرهابي

أعلن القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام شخصين من منفذي هجوم الدالوة الإرهابي الذي وقع في عام 2014.
ووفقًا لشبكة "العربية"، أصدر القضاء في المملكة السعودية الحكم بالإعدام بحق شخصين تابعين لخلية الدالوة الإرهابية في الأحساء.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أصدرت في وقت سابق، حكما ابتدائيا بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عامًا.
وأرجأت في وقتها، إعلان الحكم على اثنين لتغيبهما عن جلسة إعلان الحكم، عملًا بالمادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية.
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