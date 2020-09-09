الإمارات وإسرائيل يخططان لإنشاء قاعدة مخابراتية في جزيرة يمنية

نقلت قناة "كان" العبرية، عن مجلة "انتليجنس أونلاين" الفرنسية، قولها إن "إسرائيل والإمارات تخططان لإقامة قاعدة مخابراتية في جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة عند باب المندب".

وبحسب القناة، أشارت المجلة إلى أن وفدًا إسرائيليًا إماراتيًا، زار هذه الجزيرة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، والذي يحكم هذه الجزيرة منذ 20 يونيو الماضي.

وأضافت "انتليجنس اون لاين" المتخصصة في الشؤون المخابراتية أن "الولايات المتحدة بصدد نشر وسائل مخابراتية في هذه الجزيرة لمراقبة إيران".