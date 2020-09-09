حلقت طائرة مراقبة أمريكية اليوم الأربعاء فوق شبه الجزيرة الكورية في الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية.
وذكر موقع لتتبع حركة الطيران- بحسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- أن طائرة المراقبة الأمريكية حقلت فوق سماء كوريا الجنوبية بهدف واضح وهو مراقبة كوريا الشمالية في ذكرى تأسيسها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه بيونج يانج بالذكرى الـ72 لتأسيس دولتها، ويبدو أن ذلك تم بدون احتفالات صاخبة في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من الأضرار التي خلفتها الأعاصير المتتالية الأخيرة.
وأفادت مصادر إعلامية كورية شمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب (العمال) الحاكم، الليلة الماضية، حيث ناقش فيه الأضرار التي لحقت بمنطقة تعدين شرق البلاد بعد أن ضربها إعصار الأسبوع الماضي.
فيما أوضح مسئولون كوريون جنوبين عدم وجود أنشطة عسكرية غير عادية تتعلق بالذكرى السنوية لتأسيس الشطر الشمالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "يونهاب": طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق الجزيرة الكورية في ذكرى تأسيس الشطر الشمالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.