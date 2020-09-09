نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تخلي أكبر مخيم للاجئين في أوروبا بسبب الحرائق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إخلاء مخيم موريا للاجئين في جزيرة لسبوس جزئيا، إثر اندلاع حرائق متفرقة مجهولة الأسباب داخله.
وفر آلاف المهاجرين، من مخيم موريا، الخاضع لتدابير إغلاق بسبب فيروس كورونا بعد أن دمرت عدة حرائق معظم مناطق المخيم.
وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، لم تعرف أسباب اندلاع الحرائق في مخيم موريا، الذي يقع في جزيرة "ليسبوس" ويعد أكبر مخيم للاجئين في اليونان وأوروبا.
ويذكر أن المخيم، الذي فرضت السلطات قيودا إضافية عليه الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابة أحد المقيمين الصوماليين بفيروس كورونا، يؤوي قرابةَ 13 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، ويعانون ظروفا صعبة.
وقال ستراتوس كيتيليس، عمدة بلدة ميلينيني الرئيسية بالجزيرة، لراديو "سكاي" الخاص "انتشر الحريق داخل المخيم وخارجه ودمره.. هناك أكثر من 12 ألف مهاجر تحرسهم الشرطة في طريق سريع قريب"، مضيفا "هذا وضع صعب للغاية لأن بعض هؤلاء المهاجرين مصابون بفيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليونان تخلي أكبر مخيم للاجئين في أوروبا بسبب الحرائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.