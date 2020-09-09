نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تخلي أكبر مخيم للاجئين في أوروبا بسبب الحرائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، إخلاء مخيم موريا للاجئين في جزيرة لسبوس جزئيا، إثر اندلاع حرائق متفرقة مجهولة الأسباب داخله.

وفر آلاف المهاجرين، من مخيم موريا، الخاضع لتدابير إغلاق بسبب فيروس كورونا بعد أن دمرت عدة حرائق معظم مناطق المخيم.

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وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، لم تعرف أسباب اندلاع الحرائق في مخيم موريا، الذي يقع في جزيرة "ليسبوس" ويعد أكبر مخيم للاجئين في اليونان وأوروبا.

ويذكر أن المخيم، الذي فرضت السلطات قيودا إضافية عليه الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابة أحد المقيمين الصوماليين بفيروس كورونا، يؤوي قرابةَ 13 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، ويعانون ظروفا صعبة.

وقال ستراتوس كيتيليس، عمدة بلدة ميلينيني الرئيسية بالجزيرة، لراديو "سكاي" الخاص "انتشر الحريق داخل المخيم وخارجه ودمره.. هناك أكثر من 12 ألف مهاجر تحرسهم الشرطة في طريق سريع قريب"، مضيفا "هذا وضع صعب للغاية لأن بعض هؤلاء المهاجرين مصابون بفيروس كورونا".