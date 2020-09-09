أمريكا: المشاورات الليبية في المغرب تعزز الحوار السياسي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع الأمم المتحدة على أهمية المشاورات الليبية في المغرب.

وأكد الوزارة في بيان، أن المفاوضات في المغرب ستعزز الحوار السياسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت الفصائل الليبية، المشاركة في المفاوضات بالمغرب، واتفقت على تمديد المباحثات ليوم رابع على أن تستأنف الخميس، بعد تمديدها يوم الاثنين لمدة يوم، ووسط احتمالات لتمديدها يومين إضافيين بطلب من الوفدين الليبيين.

وبدأت في المغرب جلسات الحوار الليبي الليبي بين وفدي مجلس النواب - ومقره طبرق والمجلس الأعلى للدولة - ومقره طرابلس (غربي البلاد).

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.