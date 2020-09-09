إصابة وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، إصابة وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، جاءت نتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا للوزير وهبة إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي كان قد أجراه أول أمس تطلب إجراء تأكيد للفحص.
وأكدت أن الوزير يلتزم بالحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ صدور نتيجة فحص الـ "بي سي آر".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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