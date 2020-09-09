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الرباعية العربية تطالب إيران بوقف تدخلاتها في شئون الدول العربية

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ناقشت اللجنة الوزارية العربية الرباعية، اليوم الأربعاء، تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية.

ووفقًا لبيان عنها، طالبت اللجنة في اجتماعها برئاسة الإمارات، إيران بالتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة مما يشكل تهديدًا لأمن واستقرار الدول العربية.

وأكدت اللجنة رفضها وإدانتها لتدخلات إيران، ودعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار الدول العربية.

كما ناقشت اللجنة مشروع القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، والذي سيتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. 

ويشارك في اللجنة كل من مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي؛ برئاسة الإمارات.

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