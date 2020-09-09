بسبب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.. ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام

كشفت شبكة فوكس الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد تم تقديم الترشيح إلى لجنة الجائزة من قبل نائب نرويجي تحدث عن ذلك في مقابلة مع الشبكة الأمريكية.

وقال النائب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" "أعتقد أنه عمل على تحقيق السلام بين الدول أكثر من غيره من المرشحين لجائزة نوبل".

وفي رسالة إلى لجنة نوبل ، كتب "تيبررينج جيد" أن إدارة ترامب لعبت دورًا رئيسيًا في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "والآن في انتظار المزيد من دول الشرق الأوسط للسير على خطى الإمارات ، يمكن أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الشرق الأوسط".