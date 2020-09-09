أبو الغيط: السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب منذ القمة العربية في 1996.

وقال أبو الغيط، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (154): "واثق بأن الغاية التي تسعى إليها الدول العربية كافة ومن دون استثناء هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"

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وقد أشاد الأمين العام بالجامعة العربية، بالجهود التي تقوم بها دول عربية من أجل الوصول لتسوية للأزمة توقف نزيف الدم.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله في أن تثمر هذه الجهود قريباً، خاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، ونتيجة لما قام به الأشقاء مؤخراً في المغرب لجمع وفدي مجلس النواب والدولة.