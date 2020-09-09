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قتلى جراء انقلاب عبارة في بنجلادش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في بنجلادش، مقتل 11 شخصًا وفقد كثيرون آخرون في انقلاب عبارة تقل نحو 40 راكبا بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال.

 

وكشف كازي محمد عبد الرحمن، المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا، أن من بين القتلى خمسة أطفال وثلاث نساء، مضيفًا: "انتشلنا 11 جثة حتى الآن ولا تزال عملية إنقاذ المفقودين مستمرة".

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ولفت المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا، إلى أن الحادث وقع على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة دكا.

 

ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنغلادش، وهي دولة بها ممرات مائية عديدة، لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.

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