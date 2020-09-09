حلى المارس بالبسكويت البارد بأسهل طريقة لا تفوتكم

حلى المارس من الحلويات الشهية والتي يحبها الكبار والصغار خاصة في فصل الصيف لإنها تقدم باردة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو الجهد في إعدادها، فالمكون الأساسي لها هي حلوى المارس اللذيذة التي تباع في الكثير من المحلات التجارية، ويمكن استخدام المارس في صنع حلويات مختلفة شهية مثل كرات المارس أو صنع كيك بارد بحلوى المارس، أو تزيين الكيك بقطع من حلوى المارس، واليوم سنقدم خطوات عمل حلى المارس على البارد في كاسات مزينة بشكل جميل وجذاب. مكونات تحضير حلى المارس البارد علبة بسكويت سادة كبيرة أو بالشوكولاته. 6 قطع من شوكولاته مارس. 4 ملاعق كبيرة من زبدة بحرارة الغرفة. 2 ظرف كريم كراميل. 6 حبات من جبن كيري. ظرف دريم ويب. علبة بسكويت سادة صغيرة.

كوب من القشطة. كوب حليب محلى مكثف. 5 ملاعق كبيرة كريمة خفق أو كريم شانتيه خام. خطوات عمل حلى مارس الشهية في وعاء أطحني البسكويت جيدا حتى يصبح مثل البودرة ضعي عليه الزبدة واخلطيهم معا حتى يصبح مثل الرمل.

ثم ضعيه أسفل الكاسات واضغطي جيدا حتى يكون طبقة متماسكة في الأسفل.

ثم أصنعي الطبقة الثانية بخلط ظرف دريم والقشطة والجبن والبسكويت الصغير حتى تتكون كريمة ناعمة.

وتضاف على البسكويت المطحون في أسفل الكاسات وتدخل الثلاجة ساعة حتى تتماسك جيدا.

في وعاء على النار تضع قطع شوكولاته مارس حتى تذوب تماما ونضيف عليها كريم كراميل والقشطة ورفعهم من على نار.

يترك حتى يبرد ويصب على طبقة الكريمة بعد أن تتجمد وتدخل الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك وتقدم باردة. مكونات تحضير حلى المارس الباردخطوات عمل حلى مارس الشهية

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