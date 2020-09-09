أخبار اليمن : تصعيد خطير بالحديدة وغارات عدوانية على مأرب

تصعيد خطير بالحديدة وغارات عدوانية على مأربصعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وشن الطيران 20 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 132 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ 50 و في حيس، وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس وكيلو 16 والجاح والجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة.

كما شملت الخروقات تحليق 13 طائرة تجسسية في الجاح والجبلية والفازة وغارة لطائرة تجسسية مقاتلة في شارع الـ 50، و 22 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدفت مدفعية الغزاة أماكن متفرقة في مدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى سقوط شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة محملة بالمواد الغذائية في نقيل الفراصيص بمديرية ماهلية محافظة مأرب، التي تعرضت لـ 15 غارة .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية رحبة في مأرب.