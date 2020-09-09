أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع أمطاراً غزيرة في 9 محافظات يمنية

الأرصاد يتوقع أمطاراً غزيرة في 9 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة وأكثر غزارة من الأيام الماضية مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة على معظم محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية، أن الأمطار ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من محافظة صعدة شمالاً الى تعز ولحج جنوباً.

وأشار المركز إلى احتمال امتداد المطار شرقاً الى الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء،أبين، الجوف، شبوة ،حضرموت وأجزاء من المهرة.

كما توقع هطول أمطار متفرقة قد تكون بعضها غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

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وأفاد المركز بإمكانية هبوب الرياح الموسمية الشديدة السرعة حول ارخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والتي تعمل على اضطراب البحر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنعطفات الجبلية.

وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر حول ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.