عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق.. وسقوط قتيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، مقتل منتسب في القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأوضحت الخلية في بيان أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

وفي حادث منفصل، أصيب عنصر أمني ومدني إثر انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، كما أدى الحادث إلى أضرار بسيارتين.

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والثلاثاء، أصيب رجلا أمن في العراق إثر تفجير انتحاري في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد محاصرة "أحد الإرهابيين"، الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابيا انتحاريا مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي أبو شحة بناحية الرشاد".

وأشارت إلى أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".