ولايتى أيوا وساوث داكوتا تحولت إلى بؤر جديدة لكورونا فى أمريكا





أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اقتراب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الولايات المتحدة من 190 ألفا، مع بروز ولايات مثل أيوا وساوث داكوتا كبؤر جديدة فى الأسابيع القليلة الماضية.

وبسحب السلطات الصحية، تعد أيوا حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة فى الولايات المتحدة، إذ جاءت نتائج 15% من الاختبارات الأسبوع الماضى إيجابية. ويشير تحليل لرويترز إلى أن معدل إيجابية الاختبارات فى ولاية ساوث داكوتا القريبة بلغ 19 % ونورث داكوتا 18 %. ويرتبط الارتفاع المفاجئ فى ولايتى أيوا وساوث داكوتا بمعاودة فتح الكليات فى أيوا وسباق الدراجات النارية السنوى الشهر الماضى فى ستيرجيس بساوث داكوتا. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا فى العالم، وذلك بتسجيلها أكثر من 6.3 مليون حالة تليها الهند بواقع 4.3 مليون ثم البرازيل التى سجلت إجمالا 4.1 مليون.

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